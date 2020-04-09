2020/04/09 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول فريق طبي صيني إلى بغداد مع دفعة مساعدات ثانية تسجيل 80 إصابة جديدة وسط مخاوف من إرتفاع العدوى بغداد – الزمان توقع خبراء ارتفاع نسب العدوى بفايروس كورونا في العراق خلال الايام المقبلة وصولا الى ذروة الاصابة لينحسر بعد ذلك بشكل ملحوظ، في وقت سجلت مختبرات الصحة العامة في العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 80 إصابة جديدة وسط مخاوف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 80 إصابة جديدة وسط مخاوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).