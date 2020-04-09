2020/04/09 | 02:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون لـ (الزمان) : طرح بديل للزرفي يهدف لإبعاد من لا ينسجم مع تطلعات الأحزاب قبول الكرد والسُنة ترشيح الكاظمي يخلط أوراق اللعبة وسط توقعات بصدور تكليف رسمي بغداد – قصي منذر اختلطت اوراق المعادلة السياسية امس باعلان الكرد والسنة تأييدهما لمرشح القوى الشيعية الذي وضعوه بين يدي رئيس الجمهورية بديلا […]

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