2020/04/09 | 02:11 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يواصل الانتشار.. عدد المصابين في العالم يتجاوز 1.5 مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/09 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يواصل الانتشار.. عدد المصابين في العالم يتجاوز 1.5 مليون ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يواصل الانتشار.. عدد المصابين في العالم يتجاوز 1.5 مليون ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).