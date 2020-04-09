ترامب: الشركات الاميركية قلصت انتاجها من النفط

2020/04/09 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ان الشركات النفطية الاميركية بدات بتقليص انتاجها من النفط.

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