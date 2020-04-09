احتجاز رامز جلال في دبي

2020/04/09 | 02:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت تقارير مصرية محلية، الاثنين، أن الفنان المصري، رامز جلال، يواجه صعوبة في العودة من إمارة دبي الخليجية، حيث قام بتصوير برنامجه الجديد للمقالب.وبحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية، فإن رامز جلال تم احتجازه في دبي، نتيجة توقف حركة الطيران تأثرا بانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وكان متواجدا في الإمارات العربية المتحدة من أجل الانتهاء […]

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