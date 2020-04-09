2020/04/09 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قراءة في بيان نائب – عمار طاهر الأمم الراقية والشعوب المتحضرة تستثمر مستقبلها في اجيالها الواعدة، فالنشء الجديد هم غد الأوطان، لذا تسعى الدول الى الارتقاء بجودة التعليم الاولي، وترصد له موازنات ضخمة لتحسينه وتطويره بشتى السبل والوسائل، فهو القاعدة والاساس المتين للبناء، اما تحطيمه فيفضي بلا جدل الى غياهب الجهل، والبقاء […]

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