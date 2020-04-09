2020/04/09 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة لاعب الجوية والمنتخب السابق حسن المولى بفيروس كورونا بغداد- الزمان كشف مصدر مقرب من لاعب البحري والجوية والمنتخبين العسكري والوطني بكرة القدم حسن المولى عن اصابة الاخير بفيروس كورونا.وقال المصدر في حديث صحفي إن المولى ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا ونقل على إثر ذلك الى مستشفى الموانئ في البصرة.[…]

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