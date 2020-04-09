2020/04/09 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان أمينا للسر باللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بغداد- الزمان سمت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، محمد فرحان أمين سر للهيئة، خلال اجتماعها الأول وسيباشر عمله بشكل دائم وبصلاحيات كاملة.وقالت بيان للدائرة الإعلامية للاتحاد إن الهيئة المؤقتة اتفقت في الاجتماع الأول على تسمية محمد فرحان أمينًا للسر.وأشار إلى […]

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