عاجل: صباح اليوم...الزرفي سيعلن انسحابه بمؤتمر صحفي ورئيس الجمهورية استلم كتابا بتكليف الكاظمي

2020/04/09 | 03:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة المكلف عدنان الزرفي سيعتذر عن تكليفه.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "الزرفي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد العاشرة من صباح اليوم، وسيعلن فيه انسحابه من تكليفه بتشكيل الحكومة".

واضاف ان "الكتل الشيعية وجهت كتابا لرئيس الجمهورية لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بدلا عن الزرفي".

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