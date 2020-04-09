فيديو : الإمارات وعُمان: شابان يبصقان على النقود

2020/04/09 | 03:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهر مقطع فيديو متداول لشخصين أحدهما من دولة الإمارات والآخر من سلطنة عمان وهما يقومان بالتصرف ذاته بالسعال على الأوراق النقدية قبل تسليمها لعمال بقالة، وفق ناشطين.ورصد المقطع الأول رجلا يتضح من التطبيق الذي صور خلاله أنه في عاصمة الإمارات أبوظبي، وهو يجلس في سيارته وقد قام بالسعال على النقود قبل تسليمها لأحد […]

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