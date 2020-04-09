هل الرجال هم الأسوأ حظا مع كورونا؟

2020/04/09 | 03:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير بيانات الوفيات والإصابات إلى أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يجتاح العالم وللتعرض لمضاعفات حادة إذا أصيبوا به.

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