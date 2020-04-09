وفاة ممثل أميركي جديد بفيروس كورونا

2020/04/09 | 04:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /توفي الممثل الأمريكي، جاي بينيديكت، عن عمر 68 عاما، بعد الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، الاثنين، أن بينيديكت توفي السبت 4 نيسان الجاري، بحسب ما أعلنت الوكالة التي تدير أعماله.وولد جاي بينيديكت في بوربانك بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لكنه انتقل إلى أوروبا في ستينيات القرن الماضي، وأمضى معظم حياته العملية […]

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