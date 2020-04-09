مصدر لـRT: الزرفي أقنع بالاعتذار لصالح الكاظمي

2020/04/09 | 04:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر سياسي عراقي، يوم الأربعاء، أن الرئيس العراقي، برهم صالح، سيكلف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الانتقالية يوم الخ...

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