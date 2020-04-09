2020/04/09 | 05:37 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /حث خبراء الصحة، المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة، وشركات السجائر على التوقف عن إنتاج وبيع منتجات التبغ، وذلك للمساعدة في تقليص المخاطر الناجمة عن “كوفيد-19”.
وقال قان تشيوان خبير الصحة العامة والمدير بالاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة في بيان: “أفضل شيء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ لمكافحة “كوفيد-19″ هو التوقف فورا عن […]
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وقال قان تشيوان خبير الصحة العامة والمدير بالاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة في بيان: “أفضل شيء يمكن أن تقدمه صناعة التبغ لمكافحة “كوفيد-19″ هو التوقف فورا عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: نحن بالوقت المثالي للإقلاع عن التدخين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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