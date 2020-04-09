تعرف على القرارات الخاصة بعودة العراقيين من الخارج

2020/04/09 | 06:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الاربعاء، ان الاخير ترأس الاجتماع التشاوري الخاص بعودة العراقيين في الخارج، فيما اصدر عدة قرارات ...

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