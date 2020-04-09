خالد النبوي يكشف تفاصيل وعكته الصحية

2020/04/09 | 06:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف الفنان المصري، خالد النبوي، لأول مرة عن تفاصيل وعكته الصحية التي ألمت به في شهر كانون الثاني، ودخل على أثرها المستشفى في الحال.وقال أثناء استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، أمس الاثنين، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية، إنه أثناء إجرائه لقاء صحفيا شعر بتعب شديد في منطقة الصدر، وتوجه على الفور […]

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