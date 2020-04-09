القوات العراقية تفجر وكرا لداعش يحتوي على مواد متفجرة

2020/04/09 | 06:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، عن تفجير وكر يحتوي على مواد متفجرة وصورايخ قنابر هاون عثرت عليه القوات الامنية بعملية امنية في ديالى....

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