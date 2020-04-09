العراق.. الزرفي يعقد مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء

2020/04/09 | 07:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الخميس في مقر رئاسة الوزراء....

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