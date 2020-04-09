حاولت طهي البيض بالميكرويف… وهذا ما حصل

2020/04/09 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نجح أطباء أحد المستشفيات في العاصمة الروسية موسكو، في علاج امرأة تعرضت لحروق في وجهها بعد قيامها بطهي بيضة في الميكرويف، لتنفجر البيضة ملحقة عددا من الحروق.تمكن أطباء مركز الحروق في مستشفى “إينوزيمتسيف” العيادي التابع لإدارة الصحة في موسكو من علاج امرأة مصابة بحروق شديدة في الوجه بعد طهي البيض في الميكروويف.[…]

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