بعد السفارة الامريكية.. فصيل شيعي ينشر فيديو يوثق مراقبته لقاعدة عين الأسد

2020/04/09 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بث فصيل مسلح شيعي، يطلق على نفسه اسم ”عصبة الثائرين“ يوم الأربعاء، مقطعاً مرئياً لطائرات مراقبة تحلق فوق قاعدة عين الأسد الجوية.وتعد ”عين الأسد“ ثاني أكبر قاعدة جوية للولايات المتحدة في العراق.وقال الفصيل في بيان مقتضب، إن ”ما رأيتموه من تصوير سفارة الشر لم يكن أول عملياتنا الاستطلاعية ولا آخرها بل كانت لعصبة الثائرين جولات أخرى وما زالت وهذه جولة أخرى نطلعكم عليها تخص قاعدة عين الأسد“.وظهر هذا الفصيل لأول مرة الشهر الماضي، عندما تبنى هجوما على قاعدة ”التاجي“، شمالي العاصمة بغداد، راح إثره 14 عنصراً من قوات التحالف الدولي، بين قتيل وجريح.وذكر تقرير سابق لصحيفة ”كيهان لندن“ أن ”تأسيس جماعة عصبة الثائرين وإعلانها عن استهداف قاعدة التاجي، يعني أن النظام الإيراني يقوم بتحركات جديدة ضد الولايات المتحدة في العراق، ويسلم هذه المهام لقوى مرتزقة جديدة ضمن جماعات الحرب بالوكالة التي تستعين بها طهران“.وكانت مليشيا ”عصبة الثائرين“ نشرت قبل أيام قليلة مقطع فيديو مصور من الجو يظهر مبنى السفارة في بغداد، متوعداً بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أمريكية في حرم مطار بغداد مطلع كانون الأول/ يناير الماضي.

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