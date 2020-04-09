بلقاسم_عمامي - بلقاسم عمامي - قراءة في كتاب -التعليم التونسي بين خطر الإفلاس وواجب التأسيس لتعليم تحرّريّ منصفٍ- للكاتبين -محمد الطيب بدور وسميرة الغانمي

2020/04/09 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بلقاسم_عمامي يأتي الكتاب في وقت تشتدّ فيه أزمة التعليم في تونس اختناقا وتدهورا على جميع الأصعدة.لا نستغرب إذن من مهتمّ عايش إصلاحين من ثلاثة إصلاحات للمنظومة التربوية: إصلاح "محمد الشرفي" لسنة 1991 وإصلاح 2002 لما يسمى "مدرسة الغد"، وهو الآن يراقب بشك كبير مخرجات "الإصلاح التربوي لناجي جلول"، مهتمّ هو نفسه "ابن الإصلاح الأول لدولة الاستقلال: إصلاح المسعدي في 1958".ولا نستغرب من خريجة المنظومة التربو......

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