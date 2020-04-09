سجاد_سالم_حسين - سجاد سالم حسين - جنود بمعاطف بيضاء

2020/04/09 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سجاد_سالم_حسين النموذج الطبي لكوبا يتردد كثيرا الان مع انتشار وباء كورونا الذي ضرب اقتصاديات العالم المتقدمة وانظمتها الصحية، ويُنبئ بتغيير السياسات الصحية في كل دول العالم بما يجعلها تفكر بطرق مختلفة لمواجهة جائحة الوباء، ما يعنينا كدول عالم ثالث هو تفكير جديد في النظام الصحي المتدهور والذي يعاني من الفساد والاهمال وفشل السياسات الصحية، النموذج الكوبي في هذا المجال يمكن ان يعطينا الحل، انه لا اعذار الفجوة المعر......

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