مع قرب تكليف الكاظمي، نائب عن سائرون يطالب بفرض شروط لمنع اي تدخل بعمل الرئيس المكلف

2020/04/09 | 08:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ بغداد أكد تحالف سائرون أن تدخل الكتل السياسية جعل من رؤساء الحكومات واجهة للسلطة.وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي أن أي رئيس وزراء مكلف يجب عليه فرض شروط لمنع اي تدخل في عمله وتشكيل الحكومة الجديدة، مبيناً أنه بغير ذلك لن ينجح مهما كان ذلك الشخصوأكد المسعودي أن أي رئيس وزراء قادم لن يقبل بهذا المنصب دون أن يطلب بشكل رسمي دعم القوى السياسية، وعدم التدخل في عملية تشكيل الكابينة الوزارية.

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