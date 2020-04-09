كيف تحافظ Huawei WATCH GT 2 على لياقتك في المنزل

2020/04/09 | 08:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /من المؤكد أنك لن تغادر المنزل للذهاب إلى العمل، ولكنك أيضًا لن تغادر لتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية.لا داعي للقلق، مع ساعة Huawei WATCH GT 2، فإن التدريبات المنزلية ومراقبة الصحة يسيران جنبًا إلى جنب.لن تكون منفتحًا لمتابعة جميع التدريبات الخاصة بك ببيانات غنية فحسب، بل يمكنك أيضًا متابعة جودة نومك والحصول […]

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