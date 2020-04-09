نينوى تخصص قطع أراضي للملاكات العسكرية والطبية المتصدية لـ”كورونا”

2020/04/09 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، تخصيص قطعٍ سكنيَّة للقوات الأمنية والملاكات الصحيَّة التي عملت في مواجهة فيروس “كورونا.وقال الجبوري إنه “أوعز الى مديريتي بلدية وبلديات نينوى بتخصيص أراضٍ سكنية للعاملين في مجال الصحة والخط الأول في مواجهة فيروس كورونا في المدينة من القوات الأمنية”.واضاف الجبوري، إننا “نثمن دور القوات الأمنية والملاكات الصحية في […]

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