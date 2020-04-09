خلافات الاتحاد الأوروبي تعرقل «الإنعاش المالي» لمواجهة «كورونا»

2020/04/09 | 09:20 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأخفق وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ أكد رئيس مجموعة اليورو ماريو تشينتينو تعليق الاجتماع إلى غاية اليوم الخميس. ويعود سبب الخلاف إلى رفض دول الشمال مشروعاً لدول الجنوب بإجراءات مالية غير مسبوقة في صيغة ديون مشتركة.وكانت قمة رؤساء الدول والحكومات التي خُصصت للأزمة في 26 آذار قد فشلت بدورها في التوصل إلى اتفاق.وكتب تشينتينو في تغريدة على «تويتر»: «بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد.علقتُ اجتماع مجموعة اليورو، وسيستأنف الخميس»، مضيفا: «هدفي هو شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة الفيروس (لحماية العمال والشركات والدول) والشروع في خطة إنعاش واسعة».وتطالب إيطاليا بإنشاء «أداة» تسمح لدول الاتحاد التي تبنت العملة الموحدة (19 دولة) باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات «كورونابوند».وتدعم هذا الاقتراح إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا.

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