الرئيس روحاني يحدد اولويات وزارة الجهاد الزراعي

2020/04/09 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس الجمهورية حسن روحاني اولويات العامة والخاصة في وزارة الجهاد الزراعي.ومنح مجلس الشورى الاسلامي امس الاربعاء الثقة لوزير الجهاد الزراعي “كاظم خاوازي”.واوعز الرئيس روحاني لوزير خاوازي بتنفيذ برامج الوزارة في ضوء الاهتمام الدقيق بالتوجيهات و الاولويات العامة والخاصة الـ 34 الواردة ورفع تقرير عن برامجه التنفيذية في غضون شهرين الى مكتب الرئاسة.وفي اطار هذه […]

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