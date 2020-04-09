العراق يتسلم دفعة ثانية من المساعدات الطبية الصينية

2020/04/09 | 09:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الاعلام الحكومي عن تسلم وزارة الصحة ، مساء امس الاربعاء، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية الصينية المرسلة الى العراق.وذكرت الخلية في بيان :” ان هذه المساعدات ستزيد من القدرة العلاجية والتشخيصية لمواجهة فيروس كورونا ، وتتضمن اجهزة طبية للتشخيص والعلاج، ومستلزمات الوقاية الشخصية والفحص المختبري واجهزة الفحص الحراري والفحص […]

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