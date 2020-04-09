الطقس.. العراق يمر بمنخفض حراري سطحي يصاحبه هطول للأمطار

2020/04/09 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر تأثر الأجواء في العراق، الخميس، بمنخفض حراري سطحي مع فرص لهطول أمطار على مناطق واسعة من البلاد، فيما يتوقع أن ارتفاع درجات الحرارة في الوسط الجنوب، قبل موجة “قطبية” تصل الأجواء مع نهاية الأسبوع.وتوقع المنبئ الجوي واثق السلامي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “نشوء سحب ركامية رعدية في مناطق محدودة من […]

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