شاهد بالفيديو: اللقاء الوحيد للمرشح مصطفى الكاظمي.. عن ماذا كان يتحدث؟

2020/04/09 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعالت الرغبة الشعبية مؤخرًا لرؤية رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي وهو يتحدث، لأخذ انطباع أولي عليه، خصوصًا بعد أن بات الأقرب لمنصب رئاسة الوزراء بعد توافق كبرى القوى السياسية عليه.ورصدت “يس عراق” مقطع فيديو للكاظمي في لقاء سابق مع صحيفة المدى، يعود للعام 2015، حيث ظهر الكاظمي وهو يتحدث عن المعماري […]

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