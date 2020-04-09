منظمة عالمية تحدد مصير سكان العالم بعد انتهاء كورونا: نصفهم مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر

2020/04/09 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وجهت منظمة "أوكسفام" العالمية غير الحكومية، تحذيرا من أن نصف السكان في العالم قد يصبحوا تحت خط ​الفقر​ من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، في حال لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً.

ولفتت المنظمة في تقريرها بعنوان "ثمن الكرامة"، إلى أن "ما بين 6 و8 بالمئة من سكان العالم قد يلحقون بركب أولئك الذين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس"، مؤكدة أن "هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم عشر سنوات إلى الوراء، لا بل ثلاثين سنة في مناطق معينة مثل ​إفريقيا​ جنوب الصحراء، ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​".

وأوضح التقرير، أن "أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7,8 مليار نسمة مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة".



وأوصت بـ"منح مساعدة ماليّة مباشرة للأشخاص الأكثر تضررا، وبإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة، وربط المساعدات المخصصة للشركات الأكبر بتدابير تصب في مصلحة الفئات الضعيفة".

ودعت المنظمة إلى "إعفاء الدول الأكثر فقرا من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام"، وأعطت مثالا على ذلك غانا، التي يمكن أن "تقدم لمدة ستة أشهر 20 دولارا شهريا إلى كل طفل من أطفال البلاد البالغ عددهم 16 مليونا، وإلى المعوقين والمسنين" إن أعفيت من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها.

بغداد اليوم - متابعة

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيانات المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ناهز 420 ألف حالة، وتم

بغداد اليوم- متابعة

أكد مدير عام مدينة الطب في العراق، حسين التميمي، الاربعاء (08 نيسان 2020)، أن تطبيق حظر التجوال في العراق 100% سيقضي على مرض فيروس كونا خلال اسبوعين في البلاد فيما حذر من استمرار سلوك من شأنه تمديد حظر التجوال بنحو متكرر.

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، الأربعاء ، تسجيل ( 3 ) إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد التأكد منها مختبرياً، مبينة أن إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة ارتفع الى 75 حالة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "

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