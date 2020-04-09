الرافدين يوجه عدداً من الدوائر بتفعيل الماستر كارد واستلام رواتبهم الشهرية عبرها

2020/04/09 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه مصرف الرافدين، الخميس (09 نيسان 2020)، بعض دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف واست...





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