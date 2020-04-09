القدو لـ”العهد نيوز”.. امريكا تواجه ازمة مشابهة لكورونا في العراق

2020/04/09 | 09:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الفتح، حنين قدر، بان الولايات المتحدة الامريكية تواجه ازمة حقيقية في العراق بسبب الرفض الشعبي لوجودهم.وقال القدو في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “امريكا تواجه ازمة حقيقية وهي كرونا اضافة الى ازمة رفض وجودهم من الشعب العراقي وتواجدهم في البلاد”.واضاف القدو ان “امريكا تريد الدخول بمفاوضات جديدة حيث […]

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