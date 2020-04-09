مرضى السكري والوقاية من كورونا

2020/04/09 | 09:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ما هو مرض السكري؟ السكري هو من الأمراض المزمنة، وهو مرض استقلابي يحدث بسبب نقص هرمون الإنسولين أو مقاومة الأنسجة للإنسولين.هل مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا ومضاعفاته؟ ولماذا؟ مرضى السكري هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، وذلك لضعف الجهاز المناعي لديهم، ولكن لا داعي للهلع والقلق […]

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