2020/04/09 | 09:42 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز..



على باب خيمة أفرغها وباء كورونا من ثوارها في ساحة التحرير، نواة الاحتجاجات العراقية، وسط بغداد، يتناوب على ح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق: بعد 17 عاما، هل نحتاج إلى تغيير النظام السياسي؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق: بعد 17 عاما، هل نحتاج إلى تغيير النظام السياسي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).