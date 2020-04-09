2020/04/09 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف ممثل وزارة الطاقة الروسية عن استعداد روسيا لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2020، ويأتي ذلك قبل اجتماع مزمع لدول تحالف “أوبك+” لبحث سوق النفط.وقال المتحدث باسم الوزارة لوكالة “تاس” الروسية، إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا عن مستوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل اجتماع أوبك.. روسيا مستعدة لتخفيض انتاجها بـ1.6 مليون برميل يوميًا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل اجتماع أوبك.. روسيا مستعدة لتخفيض انتاجها بـ1.6 مليون برميل يوميًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).