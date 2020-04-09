خبيرة اقتصادية لـ “العهد نيوز”: المتأثر الوحيد من عدم اقرار الموازنة هو المواطن

2020/04/09 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص عدّت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، ان المتأثر الوحيد من عدم اقرار الموازنة هو المواطن العراقي، مشيرة الى ان الطبقة الفاسدة لا تتأثر من عدم اقرارها.وقالت سميسم لـ “العهد نيوز”، اليوم الخميس، ان “عدم اقرار الموازنة يعني ان كل الحياة المالية ومقدرات الدولة تتاخر، واصفة هذا الامر بـ “كارثة”.واوضحت، ان […]

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