انتحار شاب عشريني شنقا في ديالى

2020/04/09 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بانتحار شاب شنقا في اطراف ناحية هبهب شمال غربي بعقوبة.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "شابا انتحر شنقا بأطراف ناحية هبهب شمال غربي بعقوبة، دون معرفة الاسباب التي دفعته للانتحار".

وأضاف ان "القوات الامنية قامت بفتح تحقيق في الحادث بعد ان تم نقل الجثة الى الطب العدلي".

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