بسبب كورونا.. صرف رواتب موظفين في العراق بشكل الكتروني

2020/04/09 | 09:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه مصرف الرافدين بعض دوائر الدولة الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف واستلموا بطاقات الماستر كارد الى تفعيلها واستلام الراتب الشهري عليها.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان بعض دوائر الدولة استلموا بطاقات الماستر كارد من المصرف ولم يقوموا بتفعيلها ومازالوا يستلمون رواتبهم الشهرية يدويًا.واشار الى ان على تلك الدوائر الإسراع بمخاطبة الإدارة العامة للمصرف بضرورة ان يتم إنجاز تفعيل البطاقات حتى يتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا لهم أسوة بأقرانهم من الدوائر الاخرى خصوصا في ظل الأوضاع التي يعيشها البلد حاليًا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة التعامل اليدوي والتوجه نحو النقد الإلكتروني

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