محرز ينضم إلى حملة دعم المتضررين من وباء كورونا

2020/04/09 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، انضمامه إلى حملة جمع التبرعات التي أطلقها نجوم الدوري الإنجليزي، للمساهمة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

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