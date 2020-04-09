دراسة: حل واحد أمام البشرية للعودة إلى حياة ما قبل “كورونا”

2020/04/09 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت دراسة حديثة إن الدول التي تريد إنهاء عمليات الإغلاق والعودة إلى ما كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا ستحتاج إلى القيام بعمليات مراقبة دقيقة للعدوى وتكييف الإجراءات الموجودة حاليا حتى يتم التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19”.وفي الدراسة التي تستند إلى التجربة الصينية في مكافحة الفيروس، قال باحثون من هونغ […]

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