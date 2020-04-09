مستشار عبد المهدي: الحكومة تتجه لوﺿﻊ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ الموازنة

2020/04/09 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الحكومة العراقية، لوﺿﻊ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ الموازنة الجديدة في طار التعامل مع تراجع أسعار النفط.وقال ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﲔ الهنين، إن “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻟﺠﻌﻞ الموازنة ﺑﺴﻌﺮﻳﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ، اﻷول ﺛﺎﺑﺖ وﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 30 دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ الموازنة ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻠﺒﻴﺔ المتطلبات […]

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