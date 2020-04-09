النصف من شعبان ولادة مهدي الأمم والأمل المرتقب

2020/04/09 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسمه ونسبه الشريف:محمد بن الإمام الحسن العسكري بن الإمام الهادي بن الإمام الجواد بن الإمام الرضا بن الإمام الكاظم بن الإمام الصادق بن الإمام الباقر بن الإمام السجاد بن الإمام الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب.والدته:السيدة (نرجس) بنت يشوع بن قيصر ملك الروم وهي من ذرية شمعون الصفا وصي عيسى عليه السلام.صفته:المهدي عليه السلام […]

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