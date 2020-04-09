قوة مشتركة تقود عملية عسكرية واسعة لملاحقة “داعش” في صحراء الأنبار

2020/04/09 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت قوات مشتركة، الخميس، عملية عسكرية واسعة لملاحقة تنظيم “داعش” في الصحراء الغربية من محافظة الأنبار جنوب الطريق الدولي.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت “العهد نيوز”، إنه “في الساعة 600 انطلقت اربعة الوية من الحشد الشعبي (18-19-17-13) واربعة الوية من الفرقة الاولى للجيش العراقي (1-2-4-53) باسناد من طيران الجيش العراقي […]

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