بعد 253 إصابة متتالية.. النجف تعلن إصابة واحدة بفيروس كورونا

2020/04/09 | 10:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، وذلك عقب تشخيص عشرات الإصابات بشكل متصاعد.وذكر الدائرة في بيان، تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخميس بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 158 فحصا مختبريا، مبينة أن هذه الحالة لشخص مشتبه به حسب ادعائه ومن منطقة حي ميسان في الكوفة.واضاف "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، 254 حالة مؤكدة، متضمنة 99 شفاء، 5 حالات وفاة ".

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