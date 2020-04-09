تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في النجف

2020/04/09 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

نفى مركز استخبارات طبي أمريكي، أمس الاربعاء ، وجود تقرير للاستخبارات الأمريكية حمل تحذيرا في نوفمبر الماضي من تفشي الفيروس التاجي.

وتعليقا على تقرير لشبكة "News ABC"، أفاد أمس الأربعاء بأن الاستخبارات الأمري

بغداد اليوم-متابعة

وجهت منظمة "أوكسفام" العالمية غير الحكومية، تحذيرا من أن نصف السكان في العالم قد يصبحوا تحت خط ​الفقر​ من جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، في حال لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً.

ولفتت الم

بغداد اليوم - متابعة

بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيانات المعهد أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ناهز 420 ألف حالة، وتم

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