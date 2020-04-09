في مقال جديد.. كيسنجر يتوقع حدوث فوضى سياسية واقتصادية بعد أزمة كورونا

2020/04/09 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، احتمال استمرار الفوضى السياسية والاقتصادية...





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