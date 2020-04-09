ضبط 197 مخالفاً لحظر التجوال وحجز أكثر من 400 عجلة في البصرة

2020/04/09 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة قوة "الصدمة" في محافظة البصرة، الخميس (09 نيسان 2020)، ضبط 197 شخصاً مخالفا...





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