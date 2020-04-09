الجيش العراقي والحشد الشعبي يطلقان عملية تتبع أثر داعش غربي البلاد

2020/04/09 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلقت قوة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، الخميس، عملية عسكرية صوب الصحراء الغربية لمحافظة الانبار لتتبع مواقع وأوكار لتنظيم داعش.وذكرت قيادة عمليات الانبار في هيئة الحشد، ان القوات المشاركة بالعملية تألفت من - اربعة الوية من الجيش وبإسناد من طيران الجيش العراقي، والوية الحشد الشعبي (18-19-17-13)، وفوج حشد الرطبة.واضاف، "كما تشار مديريات الحشــد الطبابة والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات والاستخبارات والامن ومقاتلة الدروع والاعلام، ومعاونية الدعم اللوجستي".وذكرت أن العملية انطلقت من اربعة محاور.

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