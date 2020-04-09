مصدر سياسي لـ “العهد نيوز”: حظوظ الزرفي منتهية الصلاحية

2020/04/09 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وصف مصدر سياسي، بان حظوظ رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، بـ “منتهية الصلاحية”.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “هناك اجماع سياسي على عدم تمرير الزرفي ووزارته المزعومة من مجلس النواب العراقي، مشيرا الى وجود ملاحظات كثيرة على الزرفي”.واضاف، ان “الزرفي اتى بمخالفات دستورية، منها مسألة الكتلة الاكبر التي […]

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